Pleno del Congreso
Feijóo exige a Sánchez que "deje de insultar a los ceutíes": "La paciencia se ha agotado"
Sánchez esquiva los ataques del líder de la oposición y reclama a Junts su apoyo para nuevas medidas económicas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esquivado hoy en el Pleno del Congreso los ataques y acusaciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la grave crisis de Ceuta. El presidente del PP ha exigido a Sánchez que "deje de insultar a los ceutíes", que no "minimice" la crisis y le ha recriminado que no esté atendiendo la intención declarada de Marruecos de acoger "a todas las personas que entraron ilegalmente el 30 de julio". En su opinión, Sánchez no lo hace "porque no quiere, porque es un incompetente o porque alguien está mintiendo". "¿Por que los inmigrantes siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida de los ceutíes y degradando la imagen internacional de la nación?", le ha preguntado.
El jefe de la oposición ha preguntado a Sánchez "cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes". "¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio?", le ha interpelado. Por el contrario, el Gobierno está "cronificando" el problema. Además, le ha acusado de descargar culpas en un asesor [de la Delegación del Gobierno en Ceuta] y en una asesora de Prensa [del Centro de Seguridad Nacional]". "No pida más paciencia, porque se ha agotado", ha concluido.
El presidente no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo en su respuesta y tampoco ha resuelto las cuestiones planteadas por Feijóo. En su lugar, ha preferido atacarle por pedir la suspensión del derecho al voto gracias a la llamada ley de nietos. Sánchez ha acusado al líder del PP de querer "cronificar" la crisis migratoria porque a la vez que ha pedido la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Marruecos cuando ese el país al que deberían volver la mayoría de los migrantes que siguen en la ciudad autónoma.
El presidente ha acusado al líder del PP de poner "palos en las ruedas" para intentar solucionar la crisis ceutí. Y ha añadido que su "patriotismo de quita y pon" lo es "solo de fachada".
En la última semana, y desde su enfrentamiento dialéctico de la pasada semana en el hemiciclo, han proseguido los reproches de Feijóo y de otros dirigentes populares a la gestión del Gobierno en Ceuta, y las acusaciones del Ejecutivo al PP por no ayudar y buscar solo un rédito político. Además, ante la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', han ido in crescendo las críticas del Gobierno, y el ministro Óscar López ha llegado a calificar la decisión de "salvajada" y "atropello democrático".
En la pregunta posterior de la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, Sánchez ha vuelto a reclamar a los nacionalistas catalanes su apoyo en lo que resta de legislatura para sacar adelante las propuestas económicas que la dirigente independentista le ha reclamado.
Tras la sesión de control al Gobierno, el Pleno del Congreso votará el real decreto con las ayudas a Ceuta, y otro que regula la actividad de los grupos de interés (la ley de 'lobbies') cuya aprobación reconoce difícil el PSOE debido a la falta de apoyos.
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Fuente: El Periódico
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