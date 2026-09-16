La fiscal se abre a que el caso Montoro se traslade a Madrid "cuando se practiquen las diligencias pendientes"

La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá se ha abierto a que el caso Montoro pueda abandonar Tarragona y trasladarse a Madrid. Pero no ahora. Solo lo ve factible "cuando se practiquen las diligencias pendientes", que será "cuando podrá alcanzarse un criterio concluyente de dicha competencia", afirma en uno de los informes aportados a la causa y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Pese a que ya está en poder de la Audiencia Provincial de Tarragona el grueso de los recursos con los que se determinará si el caso debe seguir instruyéndose en la plaza número 2 de esa ciudad, de la que es titular el juez Rubén Rus, o debe remitirse a una de Madrid, como solicitan las defensas y algunas de las acusaciones populares personadas, el Ministerio Público todavía tiene que informar impugnaciones que reclaman el traslado del caso.

El juez Rus ya descartó en abril la cuestión de competencia planteada al respecto, al considerar "indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito", porque fue donde se hallaron por los Mossos d'Esquadra los correos electrónicos que dieron lugar al procedimiento. Estaban en poder de la empresa Messer Ibérica de Gases, que estaba siendo investigada por otros delitos, y despertaron las sospechas de los investigadores, al apreciar en ellos una posible influencia en responsables de Hacienda a cambio de precio que se habría materializado a través del bufete creado por el exministro Cristóbal Montoro, Equipo Económico.

García Cerdá coincide con el juez en la necesidad de que la instrucción continúe haciéndose en Tarragona, porque "hasta la fecha todos los hechos e informes no permiten definir una competencia distinta. [...] Todos los informes emitidos por los Cuerpos Policiales y la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, correos localizados, documentación adjuntada a aquellos correos no permiten concluir con un criterio determinante de una competencia distinta a la de Tarragona", afirma.

Las plantas de Messer y Carburos Metálicos en el polígono norte de Tarragona / EP

En busca de trato de favor

En este sentido, insiste en que se deben investigar los hechos en el juzgado catalán "atendiendo al lugar donde se descubrieron las pruebas materiales de los delitos, que lo era en Tarragona; al lugar desde donde se tenía certeza que operaban las personas que estaban buscando un trato de favor en pro de los intereses de las gasistas que representaban y ocupaban un rol esencial en el diseño del concierto indiciariamente fraudulento; al lugar donde estaba ubicado el despacho profesional de los directivos de Messer, también en el partido de Tarragona; a los medios utilizados para ejercer las influencias y aceptar los tratos convenidos, que lo eran cuentas de correo electrónico con servidores en Tarragona; al lugar [desde] donde se conectaban a las reuniones por teleconferencia los participes", incluso "al lugar de causación del perjuicio a las arcas públicas, que, entre otros, serían la Comunidad Autónoma catalana y el Ayuntamiento de Tarragona, y a las normas de reparto entre los Juzgados de Instrucción de dicha Audiencia Provincial".

Recuerda que la coincidencia entre las defensas en este punto, aunque algunas aboguen por la Audiencia Nacional, en vez los juzgados madrileños, lleva a pensar en "una estrategia de defensa consensuada, dirigida a abarcar la totalidad de las alegaciones posibles sin hechos o fundamentos que las respalden".

Por eso, sus argumentos son los mismos con los que ya se opuso al intento de que la causa fuera a Madrid a través de la cuestión de Competencia Territorial por declinatoria interpuesta por los responsables de Global Afteli, que es como se denomina ahora el bufete creado por Montoro en 2006. También se ha opuesto al resolver los recursos interpuestos por los exaltos cargos de Hacienda Miguel Ferré Navarrete y Vicente Martínez Rico.

La última palabra al respecto la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid que iba a reunirse este lunes para comenzar las deliberaciones y finalmente lo hará el día 21, después de que la baja laboral de la magistrada que iba a ser ponente obligara a su sustitución y el aplazamiento del asunto.