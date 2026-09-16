La jueza que llevó a juicio hermano de Sánchez se persona contra la trama de Leire Díez por tratar de desacreditarla

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó y llevó a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno --que fue finalmente condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público- considera que es una de las perjudicadas por la trama presuntamente liderada por el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, para tratar de frustrar causas judiciales que afectan a Pedro Sánchez y al partido. Por esta razón ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, poder personarse como acusación particular en la causa.

Según el escrito presentado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la magistrada considera que, en el plano estrictamente personal y profesional, ha sido objeto "según los indicios actualmente existentes, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos". Se refiere a las maniobras realizadas por la exmilitante del PSOE Leire Díez para tratar de torpedear la causa contra el hermano del presidente.

Añade que, el plano institucional, las actuaciones de las que fue víctima, "aparecen directamente conectadas con su condición de Magistrada instructora de la causa seguida contra Don David Sánchez Pérez-Castejón", habiendo tenido por finalidad, según los indicios publicados como obrantes en las actuaciones, "neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada, afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a la independencia judicial (…) y al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva a través de tribunales libres de injerencias externas.

Por su parte, el titular de la plaza de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ya ha pedido a la Fiscalía que valore esta petición.