Dª Rosa González Serrano
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fin de semana negro en Castellón: Tres fallecidos y tres heridos que siguen este lunes en la UCI
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- Accidente en Castellón: Un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI
- Susto en Castelló al incendiarse un coche frente a un colegio durante la recogida escolar
- El deporte de Castellón, conmocionado por el fallecimiento de un joven de Onda en accidente de tráfico
- Accidente de un avión de extinción de incendios en Castelló