D. Facundo Ahicart Gimeno
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: salir de fiesta con Burning, o con Andy & Lucas y Falete
- Pillado en Castellón con tonelada y media de hachís por conducir hablando con el móvil
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- Así fue el violento robo a un conductor en el centro de La Vall d’Uixó
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- Un traficante de cocaína se arrepiente en pleno control policial y entrega hasta la droga que tenía en casa 'para no cometer más errores