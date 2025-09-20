D. Romualdo Guinot Sanchis
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
- Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs
- Investigado en Castelló el dueño de un comercio por vender ropa falsificada de marcas reconocidas
- Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue