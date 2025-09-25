Dª. Josefa García Gil
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Un accidente con tres vehículos en Nules deja un herido grave y paraliza la N-340
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales