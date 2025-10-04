EN DIRECTO
D. Jesús Miguel Hernández Gómez
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- El naufragio de Cevisama: Carlos Mazón pone en manos del sector cerámico el futuro de la feria
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló
- Accidente insólito: Roba un coche en Sant Jordi y lo estampa contra una ermita en Morella