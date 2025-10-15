D. Leopoldo Soriano López
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Nuevo atropello grave en Castellón: una furgoneta arrolla a un peatón
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló
- ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
- Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: 'Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Fallece a los 49 años Silvia Marty, exatleta del Playas de Castellón
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles