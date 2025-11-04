Dª Carmen Escrich Eixea
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Cinco personas heridas en un accidente entre un coche y el TRAM
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes