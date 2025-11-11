Dª Felicísima Agustina Hernández Antón
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Incendio en Greenmed, antiguo almacén de naranjas de Martinavarro
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat