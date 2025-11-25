Dª María Carmen Baña Freire
- Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea
- Un árbitro de Castellón hace desalojar toda la grada y la cantina por miedo a una agresión
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
- La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
- La emboscada al recaudador de las tragaperras de Castellón
- Crisis en Azteca Cerámica: el administrador concursal buscará un 'final ordenado' a la veterana empresa