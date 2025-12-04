Dª Lidiia Sergeeva

LA MEJOR OFERTA
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Fuerte accidente de tráfico en Vinaròs: los bomberos excarcelan a una persona en grave estado
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló