D. Vicente Prades Mateu
- Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- El último horno que resiste en Moncofa
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: Camara ha perdonado el segundo
- Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló que recupera este lunes su actividad
- Carlos Maciá, después de su debut en Primera con el Villarreal: 'He cumplido un sueño de cuando era pequeño