D. Gaudencio Cuadrado Peña
- Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón
- Preacuerdo en el convenio de la cerámica: habrá mejoras económicas y reducción de la jornada
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración
- Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón
- Una céntrica librería de Castellón denuncia públicamente a dos mujeres por un robo reiterado de libros
- La huelga educativa se sumará al paro de los médicos este jueves en Castellón
- Las 83 inversiones para Castelló en 2026. Una a una y por valor de casi 20 millones de euros