D. Juan García Pérez
- Un peligroso fugitivo buscado a nivel nacional provoca un accidente con heridos tras una arriesgada huida en Castellón
- Un hombre fallece tras desplomarse al salir del agua en la Piscina Provincial de Castellón
- El colegio de Castelló que ha sido premiado por lo eficientes que son sus maestros
- ¿Cuántos euros cobrarán de más los 20.000 empleados de la cerámica con el nuevo convenio? La respuesta de los sindicatos
- Cambio de tiempo en Castellón: la lluvia volverá el fin de semana a todos los rincones de la provincia
- La niña me dijo que tenía miedo de tener un bebé que sería a la vez hijo y hermano suyo
- La cuantiosa indemnización del Ayuntamiento de Castelló a un vecino por caer con su moto en una rotonda
- Susto en el aeropuerto de Castellón por un problema técnico de un avión en el aterrizaje