Dª Araceli Ros Escrig
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Conmoción en el Grau de Castelló tras un alunizaje
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- Grave corte de carretera por un accidente en Castellón