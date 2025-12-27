Dª Mercedes Balaguer Portolés
- Nuevo día de nieve en Castellón con termómetros bajo cero
- El temporal marítimo azota al litoral de Castellón: el mar engulle playas y alcanza paseos
- Accidente viral en un párking de Vinaròs en Nochebuena: 'Madre mía la que está liando, se está cargando el túnel
- Vila-real se ilumina con futuro: Cuatro empresas compiten por renovar 3.354 luminarias led por casi 2 millones de euros
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- La cota de nieve en Castellón se sitúa por debajo de los 500 metros
- La nieve complica la circulación en Els Ports: dos camiones cruzados en la carretera
- Fin de ciclo en un conocido comercio en la Vall d'Uixó: El sueño de una lectora que quiso ser librera