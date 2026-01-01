Dª Josefa Sanchis Simón
- Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella
- Pere Navarro, director general de Tráfico, lanza un aviso a los conductores sobre la baliza V16: 'No nos equivoquemos
- La contundente multa que tendrá que pagar el turista que rompió una estalactita en les Coves de Sant Josep en la Vall
- El Estadio de la Cerámica, de campo de fútbol del Villarreal a icono
- Un vehículo invade el carril contrario en la N-340 y provoca un accidente múltiple en Vila-real
- Estos son los cinco pueblos de Castellón declarados como ‘Municipios Turísticos’ por la Generalitat en 2025
- Dos incendios en viviendas hacen saltar las alarmas en dos pueblos de Castellón
- Vila-real despide 2025 a lo grande: tardeo, campanadas, espectáculo y solidaridad en una noche inédita