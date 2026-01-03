EN DIRECTO
D. José Manuel Donaire Dieguez
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Alerta por nevadas en Castellón en 'cotas muy bajas
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Castellón se prepara para un enero de alto riesgo: frío extremo, lluvias intensas y la amenaza real de nieve a cotas muy bajas
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte del botín en Castellón
- Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico