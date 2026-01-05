D. José Esteve Castellano
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Al menos tres heridos graves en la carretera N-340 en Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno