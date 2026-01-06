Dª Montserrat Arola Alentorn
- Nieve a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana: 'Sabía que iba a nevar
- Cierran el caso del exmarido de la alcaldesa de Almassora hallado en un contenedor como 'muerte accidental' en Castelló
- El pueblo de Castellón que se ha 'congelado' el día de Reyes: -8,8 grados... y -3,5 en Castelló
- Los Reyes Magos en directo: Primeros cambios en las cabalgatas de Castellón por la previsión meteorológica
- Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes