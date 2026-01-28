Dª Felicidad Boix Salvador
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- De un pueblo de Castellón a conquistar Francia: el queso de 40 euros que ya usan estrellas Michelin como Quique Dacosta
- Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón
- Los constructores de Castellón, en alerta ante un nuevo impuesto europeo: 12.000 euros más por una vivienda