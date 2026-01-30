ESQ D. Luis Aparici Doménech
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló
- Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
- José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules
- El sueño americano de Izan: El estudiante de Castellón que cruzará el charco gracias a Amancio Ortega y que sueña con ir al espacio
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos