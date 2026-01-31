Dª María Pilar Alberola Requena
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
- Localizan un gigantesco jabalí en la avenida del Mar de Castelló
- Un menú de lujo por menos de 50 euros: el restaurante Michelin más barato de la Comunitat está en Castellón
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata