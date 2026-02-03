Dª Encarnación Saura Solsona
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
- Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal