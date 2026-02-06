D. José Navarro Cantoné
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución
- CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas
- Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón
- Los patinetes vuelven a la actualidad en Castelló: lo que cuesta el seguro de responsabilidad civil y la documentación que necesitas para contratarlo
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos