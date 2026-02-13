D. Salvador Montañés Ortiz
- Matías cierra el último videoclub de Castellón: 'A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Aemet endurece sus previsiones para Castellón y activa la alerta naranja
- Desaparición de Sonia: las nuevas imágenes de su coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- El 'drama' del pueblo donde Violeta Mangriñán se ha comprado casa: 'Es casi imposible