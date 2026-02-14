D. Juan Ignacio Gil-Mascarell Bosca
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- ¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?
- Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- Un incendio en el Grau de Castelló afecta a varias villas
- Emergencias envía a Castellón a las 18.10 el Es-Alert por el aviso rojo por viento