ES NOTICIA
Dª María José Pérez Torres
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Duelo en Sequiol y en la 'festa' de Castelló: fallece inesperadamente Jorge Martí
- La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el martes de Magdalena
- Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes
- La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
- La Generalitat inicia las obras del antiguo edificio de Correos de Castelló: su nuevo uso
- Un tramo del ferrocarril en Castellón sigue sin electrificar: los plazos para resolver esta carencia