Dª Rosario Navarro Capdevila
- Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa
- Agrede a la sanitaria de una ambulancia mientras atendía a un hombre en Castelló
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Un hombre resulta herido tras dar una vuelta de campana con su coche en Castellón
- Una obra eterna del corredor mediterráneo llega a su fin: ¿Cómo lo notarán los usuarios de Cercanías?
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el martes de Magdalena
- Programa de la Magdalena del 10 de marzo: todos los actos y conciertos del martes