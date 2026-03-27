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Dª Consuelo Pilar Ripollés Llopis

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  1. Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche
  2. Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
  3. Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  4. Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas
  5. El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
  6. El aeropuerto de Castellón recupera cinco rutas a finales de marzo: estos son los destinos
  7. Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim
  8. El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló

Dª Consuelo Pilar Ripollés Llopis

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Vídeo | Así es el coche del fiel seguidor de la Roja que desata la fiebre por España en Vila-real

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TESTIMONIO: José Andrés Luján, bombero de Castelló: "Si tienes vocación, es el mejor trabajo del mundo"

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La futura comisaría de la Policía Nacional de Vila-real ya tiene inversión y ubicación

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