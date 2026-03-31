Dª Raquel Bernat Rodríguez
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras
- Un camión choca contra un vehículo detenido y con la baliza encendida en la CV-10 a su paso por Vila-real
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones
- Semana Santa 2026 en Castellón: Qué tiempo hará en la provincia según las previsiones de Aemet