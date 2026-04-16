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Dª Antonia Galán Fajardo

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  1. Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
  2. Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
  3. Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
  4. El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera
  5. Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
  6. Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés
  7. Una enfermera agradece al personal sanitario de Castellón que le salvó la vida tras sufrir un embarazo ectópico: 'No esperamos ni 15 minutos
  8. Vila-real quiere que lluevan las compras: 1.000 paraguas de regalo en apoyo al comercio local

La Policía de Maldivas confirma que ha abierto una investigación sobre el ataque del tiburón al turista alicantino

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Dª Antonia Galán Fajardo

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Vídeo | La Fuga Penyagolosa Trails, a escasas horas de que arranque la edición del 2026

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