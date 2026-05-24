D. Nicanor García Bou
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Cae un vehículo con tres ocupantes al río entre Burriana y Vila-real
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- Alerta por noches tropicales y calor extremo: Las zonas que sufrirán el verano más duro según las cabañuelas de Jorge Rey
- Dos heridos en un accidente en la N-340 a la altura de Porcelanosa, en Vila-real
- Incendio en una cuadra de caballos de Castellón
- Galería de imágenes: Boda de Paco Toledo y Elena Rincón