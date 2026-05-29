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Dª Rosario Garí Tirado

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  2. El pueblo de Castellón que se convierte en el paraíso de la cereza este fin de semana: todos los detalles
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  5. Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
  6. Villarreal CF | Iñigo Pérez, tras perder la Conference con el Rayo: 'Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo
  7. 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
  8. Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico

Dª Rosario Garí Tirado

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El barri de Sant Ferran de Vila-real celebra les seues festes anuals

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Vídeo: Zeynab Dadi, una joven de Castelló que pasó por dos cánceres con tan solo 18 años: "Quité los espejos de mi casa porque no me reconocía"

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El Consell presenta un presupuesto de 33.305 millones

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