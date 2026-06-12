D. Justo Parreño Sanchis
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
- De empleado a propietario de un negocio en Salera: Un joven de 24 años revoluciona el emprendimiento en Castellón
- Iberdrola advierte del freno que impide electrificar los hornos cerámicos
- El balance final de detenidos y drogas incautadas en el 35 aniversario de una conocidísima discoteca de Castellón
- Conmoción en un pueblo de Castellón: un desconocido intenta raptar a un menor
- Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: 'Lo abrí junto a mi marido hace 17 años
- Cierran al baño una playa de Castellón tras detectar altos niveles de contaminación fecal
- Nueva sorpresa en el comercio de Castelló: otra tienda abre pronto en el centro