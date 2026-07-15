D. Bruno Prades Escorihuela
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
- Un corredor de Castellón herido por asta de toro en el último encierro de San Fermín
- Primer paso para reabrir una cadena de supermercados en Castellón: esta es la empresa que aspira a estos locales
- La camiseta más barata de LaLiga es la del Villarreal: precio y ranking de los 20 equipos de Primera División
- Es oficial: La Seguridad Social confirma la jubilación 10 años antes, al 100% y sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Aemet eleva la amenaza por calor en Castellón y activa la alerta naranja
- El mapa de los inmuebles del Estado sin uso en Castellón: de viviendas a solares y parcelas
- El paraíso fresco de 180.000 metros cuadrados que triunfa este verano en Vila-real para aliviar las olas de calor