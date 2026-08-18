D. Diego Pérez Egea
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- La Guardia Civil mueve ficha en Alcossebre: adjudica por 84.529 euros las obras de su cuartel-residencia
- Aemet avisa de una situación meteorológica 'muy adversa' en Castellón: las máximas llegarán a los 42 grados
- Los talleres de coches de Castelló se quedan sin citas ante la tormenta perfecta del verano
- Los hoteles de Castellón amenazan de nuevo con dejar el Imserso: 'Las pérdidas son inasumibles
- Así será el ‘Central Park’ de Vila-real: casi 7.000 metros cuadrados de jardín junto a Sant Pasqual
- Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón: 'El Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas que tenemos que cerrar el hotel
- Aemet sitúa el final de la ola de calor en Castellón: brusca bajada de las temperaturas y ¿lluvia?
- Cuenta atrás para levantar el nuevo Eurosol de Benicàssim: Así será el nuevo complejo