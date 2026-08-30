D. Juan Manuel Arnas Fernández
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada
- El resort de lujo proyectado en el Baix Maestrat alcanza los 20 millones comprometidos
- Castelló se suma al ‘boom’ de los macro buffets asiáticos con una nueva apertura. Esta es su ubicación y todos los detalles
- Un menor sin carnet choca en ciclomotor en Castelló y deja herida a su hermana de 12 años
- Cubos y redes en los espigones: el juego que preocupa en las playas de Benicàssim
- Sigue la lacra: la Policía Local y los vecinos evitan otra okupación de una vivienda en esta céntrica calle de Castelló
- Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
- Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima