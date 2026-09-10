Obituario: Juan José Monzonís Martínez, el motor de PortCastelló

Juan José Monzonís Martínez dedicó la mayor parte de su trayectoria profesional al Puerto de Castellón y a los puertos de la provincia. Primero como responsable del Grupo de Puertos y después como ingeniero y presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, siempre se le recordará a pie de obra o con unos planos entre las manos. Se convirtió en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, instalado en el Colegio Mayor Antonio de Nebrija y con excelente expediente académico, a mediados de la década de los sesenta, cuando solo un puñado de estudiantes se licenciaba en la Escuela de Caminos de Madrid. En la España del desarrollo de la década de los sesenta, con unos pocos meses de sueldo lograban comprarse algo más que un Seat 600 y las administraciones y empresas se rifaban a este tipo de profesionales. Nada que pudiera imaginar aquel chaval que jugaba en su niñez en la calle Alloza y en la plaza Huerto Sogueros y con orígenes en la localidad de Betxí.

Su dilatada e increíble carrera comenzó en el ámbito académico como profesor de la Cátedra de Urbanismo de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Valencia, asumiendo más adelante responsabilidades dentro de su colegio profesional, convirtiéndose en delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos en Castellón. En la Administración pública fue el primer delegado del Consell en Castellón.

Fue la figura esencial y determinante de la expansión del Puerto de Castellón, en su etapa como presidente entre 2003 y 2015. La inauguración del Muelle del Centenario y la Dársena Sur ofrecieron una nueva dimensión del recinto portuario del Grao de Castellón, con la sucesiva instalación de empresas y con un volumen de resultados económicos en aumento mes a mes, mediante el impulso de nuevas terminales de contenedores con grúas de última generación, el Muelle Port Sur y una planta de biodiesel entre optas infraestructuras derivadas de inversiones multimillonarias fruto de la colaboración público-privada. Un desarrollo y pujanza que abarcó otros aspectos no menos importantes como el impulso a la presencia de cruceros o la instalación de un Casino y nuevos espacios de ocio y restauración en dominio portuario.

El puerto se abrió más a los sectores económicos, dentro y fuera de nuestra fronteras, y a la sociedad de Castellón, con la presencia en ferias y foros logísticos en distintos lugares del planeta como China, Rusia, Panamá, Costa Rica o Miami, y foros empresariales que reunieron a ilustres invitados de la economía nacional, además de jornadas de puertas abiertas y numerosas actividades culturales que acercaron a los castellonenses a su recinto portuario.

Un éxito que vino de la mano de alguien que fue motor del puerto y supo consolidar una comunidad portuaria, formada por todos los agentes empresariales vinculados con la actividad del sector logístico, con quien supo tejer una estrecha relación y escuchar y atender sus demandas, y que alcanzó su máximo exponente con la creación de la Fundación PortCastelló. Monzonís mantuvo una excelente relación con Puertos del Estado y con todas las instituciones públicas y siempre defendió a sectores estratégicos para la economía local como la industria cerámica, la actividad petroquímica, la agricultura y la pesca. Un legado sobresaliente que no fue aprovechado convenientemente pos sus sucesores inmediatos, pero que en los últimos años ha vuelto a explotarse con mayor acierto.

En 2010, Monzonís recibió la Medalla al Mérito Profesional, concedida por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, en reconocimiento a más de 45 años de profesión. También fue merecedor del Premio Importante del Año del Grupo Prensa Ibérica, a través del diario Levante de Castellón, y el Premio Economía 3, entre otros galardones. Familiares, amigos y empleados participaron en una cena en el Hotel Jaime I con motivo de su jubilación y recibió de la comunidad portuaria un caluroso y sincero homenaje, así como el reconocimiento de la Asociación de Consignatarios y Empresas Logísticas.

Su implicación social, cultural y de defensa de las tradiciones locales, le llevó a formar parte de la comisión de la Gaiata 10, El Toll. En la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó, ostentó el cargo de presidente, y fue Perot, además de ser distinguido como Alcaid por la Host del Castell Vell y pertenecer al Rotary Club de Castellón.

Su viuda e inseparable punto de apoyo durante toda su vida, Concha Rallo, sus cuatro hijos –uno de ellos siguió sus pasos como Ingeniero de Caminos-, sus amigos y la sociedad local, lloran la muerte de un castellonense y castellonero orgulloso de sus raíces que siempre actuó desde la prudencia y la discreción, con elegancia, caballerosidad y educación exquisita y con gran honestidad y profesionalidad. Descanse en paz.

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Suso Postigo Pitarch es periodista, escritor y ex-jefe de Prensa y Comunicación del Puerto de Castellón