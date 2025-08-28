En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo
La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital
Ramon Palomar
La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.
La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.
Shengelia es el jugador referencia de Georgia, a la que España ha dominado con facilidad en sus últimos enfrentamientos. El último fue precisamente en el Eurobasket de 2022 donde España se impuso por un concluyente 90-64
El gran lider de la selección de Georgia es el nuevo jugador del Barça, Tornike Shengelia, que teóricamente estará disponible para el encuentro aunque no se sabe con seguridad si podrá disputar el duelo o si acaba causando baja. Un problema de arritmia en un partido de preparación llevó al jugador a detener su participación en partidos de Georgia y después de pasar un control médico en Barcelona, recibió la autorización para regresar con su selección
España y Georgia se han enfrentado en cuatro ocasiones anteriormente, con tres victorias para España y una para los georgianos
Recordemos que España está encuadrada en el Grupo C, con las selecciones de Georgia, a la que se enfrenta en unos minutos, además de Grecia, Italia, Bosnia, y Chipre, a las que se medirá en los próximos días en los encuentros de la primera fase, todos ellos en Chipre
Un torneo especial también para el seleccionador que pondrá punto y final a una exitosa etapa al frente del combinado nacional, y que a la finalización del torneo de selecciones dará el salto al Real Madrid en una nueva etapa profesional
Todo un test para el equipo de Sergio Scariolo que se presenta como defensor del título en 2022 pero que no aparece entre las predicciones de estar en el podio
Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la transmisión del primer encuentro de España del Eurobasket 2025 en el que se medirá a Georgia, en Limasol (Chipre)
