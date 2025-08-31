En Directo
BALONCESTO
Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
ESP 2-2 CYP
Anota fácil en la zona Willis Jr.
ESP 2-0 CYP
¡Mate de Willy para empezar!
ESP 0-0 CYP
¡Arranca el partido!
ESP 0-0 CYP
Saint-Supery, López-Arostegui, Aldama, Willy y Parra en el quinteto inicial.
Menos de diez minutos
¡En breve arranca el partido! Esta tarde también se disputa el Bosnia-Italia, que podrá ayudarnos a saber el nivel de los italianos.
España, preparada para el partido.
¡Buenas tardes a todos y todas! Otro partido más de la España de Sergio Scariolo, que hoy afronta el partido más asequible de la fase de grupos. Su rival es la selección de Chipre, un equipo que cuenta con jugadores no profesionales y aprovecha la condición de anfitriona. Tras las buenas sensaciones de ayer contra Bosnia, 'La Familia' necesita otra gran victoria para llegar en forma contra Grecia e Italia. ¡Empezamos!
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- El mercado no termina para el Villarreal: Vargas, Etta Eyong y Franculino, los nombres propios
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Maribel Vilaplana reaparece en el estadio del Elche y enciende las redes
- Benicàssim resuelve el PAI del sector del Serradal, tras años de bloqueo
- Los 'puntos negros' de Castelló que emergen con las fuertes lluvias. Aquí los tienes
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok