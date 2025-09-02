En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Italia, en directo
Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final
Marc del Río
La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.
Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).
Pone el balón en juego España, y ¡menuuuuudo 2+1 de Aldama sobre Melli! Canastón de calidad del canario (30-36)
ITALIA 30 - 34 ESPAÑA (MIN.19)
No anota Brizuela de tres, aunque hay un saque de fondo que será para España. Pide tiempo muerto Scariolo para los últimos ataques del segundo cuarto
Gallinari no anota un triple prácticamente sobre la bocina de final de posesión. Conexión Aldama - Pradilla y dos puntos para el interior de Valencia. Contesta Spagnolo de tres (30-34)
Personal de Fontecchio sobre Parra, algo justita... En bonus Italia, anota el primero Parra, perdona el segundo (27-32)
ITALIA 27 - 31 ESPAÑA (MIN.18)
Convierte el primero, también el segundo. Italia a cuatro
Personal de Saint-Supery sobre Pajola, que estaba penetrando a canasta. Serán dos libres para el italiano (25-31)
Queda en falta de Willy sobre Spagnolo. Se marchó al banco y entró Pradilla
¡Revisión en pista!
Pide el Instant Replay Scariolo para revisar un codo de Spagnolo que ha impactado en el rostro de Willy. Veremos si cambian la naturaleza de la falta...
Personal de Willy en un desajuste defensivo. Es la segunda de España en todo el cuarto. Regresa Parra a pista (25-31)
ITALIA 25 - 31 ESPAÑA (MIN.17)
No anota Fontecchio y hay personal de Melli sobre Willy. A la línea el pívot azulgrana, convierte el primero, perdona el segundo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora
- Ya se han recuperado cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Vila-real blinda más de 300 palmeras del casco urbano ante la destructiva amenaza del voraz picudo rojo
- El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños