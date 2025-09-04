Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo

La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.

España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.

Los árbitros del partido Los árbitros del partido son Jorge Vázquez, el letón Martins Kozlovskis y el húngaro Peter Praksch.

Momento de las presentaciones y de los himnos Primero, es el turno de Grecia con 'Anteto' en cabeza; a continuación, es el turno de España, que sigue estando arropada en Chipre. Suenan los himnos nacionales.

Paso adelante Algunos jugadores tienen que dar un paso adelante respecto al partido ante Italia. En especial, los hermanos Hernangómez -Juancho y Willy- y Joel Parra.

Otros resultados de hoy Vamos a repasar los resultados de los partidos que se han disputado hoy: Bosnia y Herzegovina 84 - Georgia 76 Francia 114 - Islandia 74 Israel 96 - Eslovenia 106 Italia 89 - Chipre 54 Próximos partidos: España - Grecia (20:30) Polonia - Bélgica (20:30)

Último antecedente La última vez que se enfrentaron España y Grecia fue en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella ocasión el vencedor fue España por siete puntos (84-77). Sin embargo, la que finalmente quedó eliminada fue la selección española y Grecia accedió a la siguiente ronda.

Una única opción: GANAR Las matemáticas mandan e indican que España solo tiene una opción si quiere pasar a la siguiente ronda y viajar a Riga: GANAR. Tras la última derrota ante Italia y la victoria de Bosnia sobre Georgia, a los de Scariolo solo les vale la victoria. ¿Será el último partido de Scariolo?

Vassilis Spanoulis, seleccionador de Grecia. / LAURENT SANSON / PANORAMIC / DPPI MEDIA GRECIA, UN PODEROSO RIVAL Enfrente estará una Grecia que recupera a Giannis Antetokounmpo y que también cuenta con los Kostas Sloukas, Kostas Papanikolaou, Tyler Dorsey y compañía. La selección helena, entrenada por el mito Vassilis Spanoulis, ya está clasificada, pero se juega pasar como primera de grupo. Si gana, será primera y evitará a Alemania y Serbio hasta la hipotética final. Si pierde, por contra, acabaría cuarta.