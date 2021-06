Pau Torres, jugador de la selección española, remarcó este miércoles la ambición del equipo, candidato "a todo" lo que se le "ponga por delante", en opinión del central, que destacó a Sergio Busquets como "referente" y rechazó que sienta "presión" en la defensa por la inexperiencia en grandes torneos, porque todos están "preparados, capacitados y listos".

¿Puede ser España campeona de la Eurocopa? "Sí. Creo que somos una selección candidata a todo lo que se nos ponga por delante. Estamos preparados para ganar cualquier partido y así vamos a salir en cada uno de ellos. Vengo de ganar la Liga Europa y no hay mejor manera de empezar este verano que ganar también con la selección", contestó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Presión, ninguna. Al final, todos los compañeros que estamos aquí es porque rendimos a alto nivel en nuestros clubes. Estamos preparados y capacitados para jugar con cualquier compañero, con el que el míster decida y, a partir de ahí, hacer lo mejor para el equipo", expresó el futbolista cuando fue preguntado específicamente por la línea defensiva, en la que no estará Sergio Ramos.

Él ha sido su compañero habitual en el centro de la defensa con la selección. "Uno cuando viene aquí y eres joven intentas aprender de cualquier compañero. En los anteriores partidos he jugado con Ramos, he aprendido lo máximo de él y con el compañero que juegue aprender de él y él aprenderá de mí. Estamos listos", enfatizó.

En su puesto, compite por la titularidad con Aymeric Laporte, Diego Llorente y Eric García. "La competencia va a hacer que seamos mejores. El entrenador ha llamado a los que están mejor para rendir desde el minuto 1, la competencia es alta, es a lo que se viene a la selección, a competir con los mejores en tu sitio y, a partir de ahí, que sea lo mejor para todos", valoró. "Ayme (Laporte) es un jugador que se caracteriza por el juego de nuestra selección. Ha estado a las órdenes de Guardiola en un club que trata muy bien el balón (el Manchester City), sacan el balón jugado desde atrás y va a ser una competencia muy sana", expuso.

También fue preguntado por Eric García. "Es un chico muy tranquilo para la edad que tiene, viene de jugar en un gran club como el City, ahora ha firmado por el Barcelona y está más que capacitado para afrontar esta Eurocopa. Es un chico muy tranquilo con la pelota, con condiciones muy buenas para el juego que tenemos en la selección y lo veo perfectamente capacitado", expresó. Laporte sólo ha jugado 16 partidos este curso en la Premier. Eric García nada más seis. "Si el entrenador ha hecho esta convocatoria es porque cree que los que estamos aquí somos los que mejor podemos afrontar esta Eurocopa, los que más preparados estamos, así que estoy muy tranquilo con todos los compañeros que el entrenador ha llamado. Seguro que estaremos todos a la altura", remarcó.

"Lo que dijo el 'míster' es la realidad. Venimos 24 jugadores que estamos todos capacitados para salir de titulares en cualquier partido y creo que los once que decida el míster en el primer partido tendrán que estar a la altura y el resto estará capacitado para aportar cuando se le necesite. Intentará sacar un once que nos represente a todos, que vaya a ganar. Tampoco me preocupa que once elija", explicó Pau Torres, que habló del liderazgo en el equipo.

El "referente" Busquets

Sin Sergio Ramos, la capitanía será para Sergio Busquets. "Todos tenemos que tirar del carro. Después, hay gente más veterana y nosotros más jóvenes. Si tengo que destacar a alguien, a Sergio Busquets. Ha sido campeón de todo, es nuestra capitán, el que más internacionalidades lleva y es nuestro referente. También Koke, Jordi (Alba)... Todos los que más internacionalidades llevan son nuestros referentes y a lo que los jóvenes queremos aspirar algún día, a ser uno de esos veteranos", opinó.

Raúl Albiol, su compañero en el Villarreal, ya ha aconsejado a Pau Torres ante su primera Eurocopa: "Tiene mucha experiencia en estos torneos. Me ha dicho que disfrute de todos los momentos, que sea yo mismo, que estoy capacitado para afrontarlo, y me ha deseado muchísima suerte. Desde aquí, agradezco crecer día a día con él, ha sido muy bueno para mí y espero seguir haciéndolo en el futuro".

En la convocatoria está también un compañero suyo en el conjunto castellonense: Gerard Moreno. "Tengo la suerte de disfrutar de Gerard cada semana, otra vez vuelve a ser el 'Zarra' (el mejor goleador español) de nuestra Liga, está capacitado para ayudar a la selección tanto a aportar goles como aportar mucho trabajo, hará lo que le pida el 'míster' y está capacitado para ayudarnos y llevarnos muy lejos en esta competición", expuso Pau Torres.

Su futuro

Sobre su futuro, Pau Torres expresó este miércoles que tiene "contrato" con el club castellonense, que ha logrado la Liga Europa, ha demostrado que "puede competir con cualquier rival" y con el que competirá el próximo curso en la Liga de Campeones. "A día de hoy tengo contrato con el Villarreal. Hemos conseguido un título europeo, hemos demostrado que podemos competir con cualquier rival y el año que viene tenemos la Liga de Campeones por delante. Es lo que me centro, en mi club", explicó desde la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El defensa rechazó que el supuesto interés de varios equipos en su fichaje pueda descentrarle en la Eurocopa. "Creo que esos rumores que están ahí significan que el trabajo está siendo bueno, tanto mío como el de mi club y el que vengo haciendo en la selección. Estoy tranquilo. Salió hace tiempo y mi rendimiento no ha variado. Ha sido bueno", repasó el central, "muy centrado en esta Eurocopa".