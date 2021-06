Rodrigo Hernández, medio centro internacional del Manchester City, dijo este jueves que la selección española "por supuesto" tiene "opciones" de ganar la Eurocopa 2020, pero advirtió de que en los últimos torneos no han llegado a las rondas finales, por lo que no cree que partan como favoritos.

"Tenemos que ser conscientes, lo he hablado muchas veces, que somos una generación nueva e ilusionante y somos conscientes de que en los últimos torneos no hemos llegado a fases finales, así que no creo que seamos favoritos, pero sí tenemos una potente selección, que podemos dar guerra", explicó el centrocampista.

"Estoy convencido de que podemos conseguirlo a través del sacrificio, la solidaridad y sabiendo que la única manera que tenemos de ganar es colectivamente. Si ganamos es por el equipo que tenemos, los que jueguen y los que no jueguen", añadió tras la presentación del muñeco 'Baby Pelón La Roja', ya a la venta en la web de la Federación Española de Fútbol y cuyos beneficios se destinarán a la Fundación Juegaterapia para la humanización de los hospitales y las zonas infantiles de esos centros, con la creación de nuevas habitaciones, cines, jardines y entornos agradables.

También fue preguntado por si está preparado Robert Sánchez para asumir la titularidad en la portería de la selección. "Si está aquí es por algo, porque ha demostrado muy buen nivel esta temporada con su equipo. Cualquiera de los tres porteros que tenemos sería una gran elección. Tenemos un gran nivel en esa demarcación", valoró. "El entrenador ha decidido que esté, luego la decisión depende de él (de si es o no titular). El nivel lo tiene, es muy joven, tiene 23 años, tiene buen espejo donde mirarse con De Gea, que es el más veterano, y Unai Simón y él son más jóvenes. Cualquiera de las tres opciones sería buena. Lo importante es la temporada que ha hecho en su club que lo ha traído hasta aquí", agregó Rodri.

Llorente: "Es un gran momento para que el país esté unido"

Marcos Llorente, futbolista de la selección española y del Atlético de Madrid, expresó este jueves que, después de un año y dos meses ya de pandemia por la covid-19, la Eurocopa 2020 es "un gran momento para que el país esté unido" y remarcó que los jugadores están "muy mentalizados de lo importante que es esto" para ellos mismos, "para el país y para la gente". "Es un gran momento para que vayamos todos a una. Estamos seguros, y que déis por seguro, que vamos a dar todo para conseguirlo", afirmó el polivalente jugador.

En la lista de 24 futbolistas para la Eurocopa 2020 no está Sergio Ramos. "Al final, la lista es la que es. Hay muchísimos jugadores que también son muy importantes para nosotros y no han podido venir. Obviamente lamentando todas esas ausencias, pero no podemos venir 45 jugadores, estamos adaptándonos a los jugadores que somos, el equipo que somos y a la idea de juego del 'míster' (el entrenador Luis Enrique) y llevando el día a día muy bien", declaró.

Marcos Llorente se ha traído la cama en la que duerme en su casa a la concentración de la selección. "Cuando vine aquí y sabía que íbamos a pasar muchos días en la Ciudad del Fútbol, pregunté a la selección si podía traerme la cama. Estoy seguro que todo el mundo, si pudiese, se la traería. Es algo en lo que confío al cien por cien. Me gusta cuidar todos los detalles y éste es uno mas", dijo.