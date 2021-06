Se acerca el fin de la espera y la Eurocopa ya está aquí. El evento deportivo que se iba a disputar en 2020 finalmente podrá celebrarse este año con todas las medidas sanitarias y el protocolo que dictaminan las autoridades sanitarias. A partir del próximo 11 de junio, 11 ciudades de distintos países europeos acogerán este gran evento deportivo que tantos futboleros aguardan con ganas.

Todos los ojos están puestos sobre los jugadores de los que se espera un gran rendimiento para alzarse con el codiciado premio. Pero no solo ellos tienen la presión de los aficionados, también los entrenadores. Los seleccionadores llevan las riendas y las estrategias de los equipos, y esto como no podía ser de otra manera, conlleva una exposición que no pasa desapercibida.

Así las cosas, los nombres que más estarán en el punto de mira son:

Roberto Martínez (Bélgica)

El seleccionador español de Bélgica ha conseguido sacar todo el partido a sus jugadores distinguiéndose como uno de los entrenadores más clamados. Tiene un estilo muy definido bajo un sistema de juego basado en el 3-4-2-1. Un fútbol vistoso y con la idea de dar espectáculo a los aficionados.

Didier Deschamps (Francia)

Su forma preferida de jugar es con el 4-2-3-1 y cogió el relevo del equipo francés cuando estaba en un mal momento. Deschamps apareció para poner las cosas en orden convirtiendo los nombres de Pogba, Matuidi o Griezmann en piezas fundamentales para su tablero futbolístico. El entrenador francés consiguió en 2018 la Copa del Mundo que se disputó en Rusia, desde entonces su reputación ha ido en aumento.

Fernando Santos (Portugal)

Aterrizó en el país portugués en 2014 y dos años más tarde consiguió ganar la Eurocopa (2016) obteniendo así su primer título con la selección. Su forma táctica es la ofensiva con un 4-3-3. Actualmente, ostenta el título del entrenador con más victorias y realizó también un buen papel en el Mundial de Rusia en 2018.

Joachim Löw (Alemania)

Ganó la Copa del Mundo con Alemania en 2014 y ha dirigido un total de 168 partidos con la selección alemana. Junto con su equipo se ha convertido en uno de los favoritos para ganar la Eurocopa. El sistema de juego es un 4-3-3. Será la última vez que esté a la cabeza del equipo porque dejará el banquillo en cuanto termine la competición continental.

Luis Enrique Martínez (España)

España también es una de las favoritas para ganar la Eurocopa, y con ello el entrenador que la dirige. Es partidario de un fútbol ofensivo con un 4-3-3. Tras el éxito que tuvo Vicente del Bosque consiguiendo la Copa del Mundo, se espera que el entrenador asturiano logre algún titulo importante para la selección española.