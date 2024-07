Ferran Torres: "El Tiburón se ha quedado para siempre"

-Llega la hora de la verdad y nada más y nada menos que Francia como paso previo a la final, ¡menudo hueso!

-Son semifinales, quedamos los cuatro mejores del torneo, es una selección muy dura, buena, subcampeona del mundo, pero estamos con mucha confianza, gnas de afrontar el partido y ojalá podamos ganar.

-¿Tienen clavada la espina de la final de la Nations del 2021?

-Ya es agua pasada, en el momento fue una derrota dura, también un poco injusta, ahora lo bueno en el fútbol es que hay segundas oportunidades y vamos a intentar ganar para disputar la final.

-Usted ya ha jugado contra Mbappé, ¿es un jugador que intimida o llega generar miedo solo con su presencia?

-Es un jugador muy bueno, de talla mundial, todo lo sabemos, pero al final es un rival más que debemos intentar neutralizar porque es un jugador diferencial.

-Y más sí se cuenta con una España llena de ‘Tiburones’…

-Seguro que haremos el mejor partido que podamos y les pondremos las cosas más difíciles posibles.

-¿Su fuerza es no dejar en un tópico de que ante todo son un equipo?

-Es una de las claves de nuestro éxito en la Eurocopa. Todo el grupo está sumando, los titulares, los que entran de suplentes o los que no juegan. Es importante y son puntos positivos que nos dan mucho.

"Cuando estás en el punto de más inmadurez, lo llevas peor"

-A nivel personal, ¿cómo lleva el rol de futbolista revulsivo que le está tocando ejecutar?

-Muy bien, siempre que el míster cuente conmigo, aportar el máximo posible, ganándome cada vez más minutos y aportando todo lo que pueda.

-¿Ha tenido que realizar algún trabajo mental especial para asumir esta situación ya que usted hasta hora siempre era un titular en la selección?

-No, simplemente estar preparado, con independencia de ser titular o no y aprovechar los minutos.

Ferran Torres, en la concentración de España / Pablo García / RFEF

-¿El Ferran Torres de hace unos años lo habría llevado peor?

-Cuando estás en el punto de más inmadurez puedes llevarlo peor, aunque son fases del fútbol. A veces eres titular, otras suplente y lo que debes hacer es estar preparado.

-¿El Tiburón lo tienes clavado?

-Es una forma de vida, lo tengo para siempre.

-¿Lo aplica solo en el fútbol?

-No, en todo, en la actitud con la que juego, en no dar todo por perdido, aprovechar todos los minutos y no solo en el fútbol, también en la vida.

"A ver si tengo una carrera con Mbappé y puedo superarlo"

-Desde fuera se le nota especialmente bien físicamente, ¿es así?

-Bueno, la verdad es que estoy muy bien en este aspecto. Me encuentro con chispa, sigo trabajando para ello, soy un jugador que vivo mucho de mi físico, debo estar siempre al nivel más óptimo posible.

Ferran Torres, en un entrenamiento de España / Pablo García / RFEF

-Es el segundo jugador más rápido de la Eurocopa, junto a Mbappé, con una punta de velocidad de 36 kilómetros por hora, esto no es fácil de conseguir.

-Es fruto del trabajo, siempre he sido un jugador rápido y fruto del trabajo he podido sumar más picos de velocidad. A ver si tengo una carrera con Mbappé y puedo superarlo.

-Ante Alemania, ¿en esa última jugada ante Neuer quizá iba demasiado deprisa?

-No, el fútbol es un deporte de aciertos y errores, me tocó fallarla. La siguiente seguro que la meto. Es importante tener ocasiones y estar ahí para tenerlas.

-Según su mentalidad, ¿su mejor gol en esta Eurocopa está por llegar?

-Sé que mi momento va a llegar, estoy mentalizado y seguro que voy a brindar buenos momentos.

"Voy a continuar en el Barcelona"

-Cuando vuelva, se encontrará el Barça de Flick, ¿ha podido hablar con él o con Deco sobre el proyecto?

-Algunos mensajes que me han deseado suerte. Y ya tengo ganas ir a Barcelona, hablar con el míster, de ponerme bajo sus manos porque seguro que nos sacará mucho potencial.

-Este verano, a diferencia del pasado, no se dice nada sobre una posible salida suya, ¿por tanto, pensamos que usted será al cien por cien del Barça?

-No lo sé, soy de los de poner el móvil en modo avión y no escuchar lo que dicen de mí. Estoy en Barcelona, tengo contrato en Barcelona y voy a continuar en el Barcelona.

Ferran Torres celebra con Nico Williams la victoria ante Alemania / Pablo García / RFEF

-¿El segundo tramo de la temporada ha sido clave para que demostrara su nivel y no haya dudas sobre usted?

-He jugado al fútbol, me he divertido, he dado lo máximo de mí, he trabajado para sacar mi máximo potencial. A partir de ahí habrá gente que le gusta, otra que no le gusta, pero estoy orgulloso de la temporada y cómo van las cosas.

-Hace unos días sorprendió una entrevista en ABC en la que decía que no tenía a veces ganas de jugar a fútbol…

-A veces no tienes ganas, pero nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el fútbol, al final, el fútbol es mi vida, es todo lo que llevo haciendo desde que soy muy pequeño y por muy mal que puedan ir las cosas, creo que nunca sería capaz de plantearme eso.

-¿Siempre encuentra alicientes?

-Siempre los encuentro. Siempre encuentro motivaciones, cosas para darle la vuelta a las cosas. Soy un chico que cuando las cosas van mal, me motivo para darle la vuelta.

-¿Cómo se explica lo que están haciendo jugadores tan jóvenes como Lamine Yamal o Nico Williams?

-Son prodigios, son niños fuera de lo normal, lo están demostrando y a su edad tiene muchísimo mérito. Hay que cuidarlos porque son muy jóvenes, se les puede meter mucha presión encima, tienen que disfrutar y seguir haciendo lo mismo porque son gente muy buena.

-En el caso de Lamine, ¿al compartir posición y ser compañero del Barça, le da algunos consejos?

-Consejos futbolísticos no le hacen falta porque es muy bueno. Le puedo dar de fuera del campo por experiencias vividas. Soy un compañero que intento ayudar en lo máximo posible en lo que pueda.

-Parece que en el Barça habrá pocos fichajes, ¿a esta plantilla se le puede sacar más rendimiento y aspirar a los títulos?

-Creo que somos una plantilla con mucho margen de mejora, somos jóvenes y aún tenemos que aprender. Tenemos mucho potencial y podemos hacer cosas grandes.

-¿Dani Olmo y Nico Williams serían bienvenidos?

-Sí, ¡joder! Todo lo que sea refuerzos positivos para el Barça nos vendrán bien para lograr éxitos.

"Pedri nos dará mucha fuerza desde fuera"

-¿Cómo está Pedri?

-Está un poco jodido. Se pierde lo que queda de Eurocopa, pero no tengo ninguna duda de que va a apoyarnos y darnos mucha fuerza desde fuera del campo.

-Se ha lesionado Pedri, también Araujo...¿está pesando mucho esta temporada tan larga?

-Hay muchos partidos, con mucha exigencia, partidos cada tres días, prácticamente sin tiempo para descansar. Es normal que haya lesiones. Hay que minimizarlas y acabar de la forma más saludable posible.

El centrocampista español Pedri González, lesionado ante Alemania en la Eurocopa 2024. / Bernd Weißbrod/dpa

-¿Cómo valor la figura de Luis de la Fuente? Lo tuvo en las inferiores, en la absoluta no le llamó de inicio y ahora se ha vuelto a ganar su confianza.

-Ha sido una especie de maestro, siempre me ha dado mucha confianza desde las inferiores, a veces seguimos hablando de partidos de cuando era más joven y es una persona que me ha transmitido mucha tranquilidad, con independencia del momento y le tengo que estar muy agradecido.

-Y el objetivo de ganar el título, supongo que no se conforman con las semifinales.

-Somos un equipo que se plantea el partido a partido, pero es inevitable ver que estamos a dos partidos de hacer historia. Primero hay que ponerse en la cabeza Francia porque es el rival más duro que puede existir ahora.

-¿Tiene recuerdos de los éxitos del 2008 y 2012 y se ve levantando el título en Berlín?

-Hace unos años lo veía por la tele, ahora estoy cerca de vivirlo en primera persona. Como español que soy es un orgullo defender este escudo delante de todos.