Fallas de Burriana: La Cabalgata del Ninot esquivará el Raval para evitar aglomeraciones

Arranca la actividad fallera en Burriana y, pese a que la baja incidencia del covid-19 permite aligerar las restricciones, las fiestas no están exentas de algunos cambios para evitar el riesgo de contagios.

Así, las cabalgatas del Ninot del próximo fin de semana cambiarán el habitual final del recorrido por la calle el Raval y el Pla para discurrir por Encarnació y culminar en la plaza 9 d’Octubre, una medida tomada por tratarse de viales más amplios. El motivo principal es garantizar la distancia de seguridad de las comparsas participantes y evitar aglomeraciones entre el público asistente.

La concejala de Fallas, Sara Molina, explicó que «al llegar a el Raval, el trazado es más estrecho y, por lo general, la gente siempre se ha amontonado más en este punto», por lo que han «consensuado con las comisiones este ligero cambio en el recorrido».

Además de la consideración acerca de la seguridad sanitaria, la edila también incidió en que la otra causa está relacionada con la misma logística del evento, puesto que las carrozas se guardan en los talleres Arcot de la plaza l’Estacioneta, más cerca del final del desfile y, de este modo, facilitan «la tarea de todos los falleros». También se evitan giros conflictivos para las carrozas de grandes dimensiones.

Mascarilla

La normativa vigente estipula que el uso de mascarillas en exterior ya no es obligatorio, no obstante, desde el consistorio y la Junta Local Fallera emiten la recomendación de llevarla a los que asistan como público con el fin de minimizar riesgos. Sin embargo, el tapabocas sí se colará entre los disfraces de los participantes en el desfile, ya que, según aludió Molina, «las comparsas no están estáticas y, por lo tanto, es más complicado controlar una adecuada distancia entre ellos».

En cambio, esta problemática no ocurre con las falleras que van en lo alto de los carruajes, por lo que podrán lucir sonrisa en esta jornada tan memorable de sátira y diversión para las agrupaciones.

Por otro lado, los ajustes también llegan en lo referente al horario a la cabalgata de la categoría de adultos del sábado, cuyo inicio se adelanta a las 20.00 horas para una mejor coordinación de las fallas. Tradicionalmente, el evento comenzaba dos horas más tarde, lo que suponía cierta premura para acabar de cenar y preparar todas las decoraciones y detalles de último momento. Esto también beneficiará a los espectadores que no tendrán que trasnochar para poder disfrutar del desfile completo.

La cita infantil de este domingo se mantiene invariable a las 16.30 horas, aunque la previsión meteorológica para los próximos días no asegura la ausencia de complicaciones. La inestabilidad tan propia del mes de marzo hace temer que en esas jornadas llegue algo de lluvia y, con ello, la temida suspensión de la cita que ha tenido lugar en alguna edición.